Ingorghi in via Euterpe Scuole e congressi, un piano speciale per gestire il traffico

Una cabina di regia per gestire il traffico provocato dalla chiusura di via Euterpe. Il Comune ha istituito un tavolo tecnico che raccoglie i responsabili e i tecnici dei settori Mobilità e Lavori pubblici del Comune, i funzionari dei settori Sport e Turismo, quelli della Polizia locale, del Palacongressi e di Ieg. L’obiettivo è gestire i prevedibili ingorghi che si creeranno in occasione degli eventi che si terranno al palas, ed anche quelli fieristici che puntualmente hanno ripercussioni in tutta la città. Il cantiere in corso per realizzare i sottopassi ciclopedonnali attraverso la via Euterpe e il sottopasso carrabile della stessa via per collegarsi a via Repubblica, ha già creato forti ripercussioni alla viabilità cittadina. Venerdì 15 apriranno anche le scuole. In zona ce ne sono diverse, dalle Bertola alla succursale del liceo Valgimigli, le Rodari ed anche le Marvelli sul colle di Covignano. Il cantiere in via Euterpe e l’attraversamento pedonale sulla statale all’altezza di via della Fiera (in attesa del completamento del sottopasso ciclabile), creeranno prevedibili disagi nelle ore di punta quando al traffico scolastico si sommerà quello lavorativo. Se a questi si aggiungono gli spostamenti per i congressi e le fiere si rischia la paralisi. Un assaggio è arrivato nei giorni del raduno dei testimoni di Geova al Palas. "In sinergia con Ieg e Fiera abbiamo individuato congressi, manifestazioni sportive e eventi in calendario nei prossimi mesi che nelle previsioni smuoveranno un numero importante di visitatori e presenze – spiega l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni -. L’obiettivo è confrontarci su quali provvedimenti specifici adottare per favorire l’accessibilità alle strutture e limitare un eccessivo sovraccarico di traffico in una zona densamente abitata e dove sono presenti numerose funzioni. Per i primi appuntamenti in calendario ad esempio al Palacongressi ci stiamo orientando per uno specifico piano parcheggi, in modo da creare hub di sosta dedicati senza gravare sull’area a ridosso del Palas. Stiamo affrontando forse la fase più impegnativa delle opere realizzate con Autostrade per l’Italia. Ma siamo consapevoli che terminati i lavori avremo infrastrutture che miglioreranno l’accessibilità al territorio".

Andrea Oliva