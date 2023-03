Ingorgo al casello: scatta il piano dei vigili

Lunghe code in viale Berlinguer per entrare in autostrada. È accaduto ieri mattina senza che ci fossero né incidenti o particolari situazioni in autostrada, dove a contrario il traffico scorreva senza intoppi stando alle telecamere in dotazione al comando della polizia municipale, né incidenti sulla statale tali da ‘spostare’ il traffico nell’ora di punta verso il casello di Riccione in entrata alla A14. Vista l’assenza di cause nelle immediate vicinanze, al comando della municipale è suonato un campanello di allarme sulla possibilità che le code lungo viale Berlinguer possano essere un riflesso del caos che si vive a Rimini dall’inizio della settimana per le modifiche imposte alla viabilità dal cantiere per la realizzazione della maxi rotonda tra la Ss16 e la consolare per San Marino. In apparenza le due situazioni, Rimini e Riccione, appaiono distanti svariati chilometri. Tuttavia la nuova viabilità riminese a ridosso del cantiere rende complicato accedere al casello di Rimini sud dalla città e dalla zona mare a sud. Per farlo bisognerebbe giungere sulla statale o comunque dalla zona a mare ritrovandosi all’ora di punta, verso le 8, un muro di veicoli. Da giorni il blocco del traffico tra le 8 del mattino e le 8,40 si ripresenta nel riminese. Tanto che molti automobilisti stanno cercando alternative per raggiungere il casello di Rimini sud. E in alternativa c’è quello di Riccone. D’altronde era stata la stessa assessora riminese Roberta Frisoni a parlare del casello di Riccione come alternativa per il traffico turistico nella zona sud di Rimini. Se così fosse si porrebbe un problema anche per Riccione e i vigili già da questa mattina terranno monitorata la situazione del traffico. Nel caso le code dovessero diventare una costante l’amministrazione è pronta ad affrontare il problema con società Autostrade, unica deputata a stabilire quanti caselli in entrata e in uscita dall’A14 vanno attivati.

a. ol.