"Ingredienti che fanno parte della storia"

"Non mi scandalizzo se per fare la piadina si utilizzano anche ingredienti come latte e farro, è sempre successo".

Piero Meldini, saggista e scrittore, si è occupato, tra le altre cose, di storia locale e storia di cibo.

Non è una novità?

"Alcuni di questi prodotti che apprendo sono stati inseriti nel disciplinare per la piadina romagnola Igp venivano impiegati, in tempi recenti. Non prima della guerra, quando si usava solo lo strutto".

Ne ha... esperienza personale?

"E’ così in effetti. Anche mia mamma utilizzava, al posto dello strutto, latte e olio di oliva. Non sono per niente scandalizzato dell’estensione del disciplilnare in questione".

Quanto al farro, ’promosso’ anche quello?

"Certamente, il farro è il grano antico. La piada nasce proprio come sostituto del pane, fatta con cereali inferiori, quali il miglio, la spelta o gran farro, l’avena. Addirittura la si faceva con farina ottenuta da ghiande macinate".

Quando la ’svolta’, se c’è stata?

"Quando a fine Settecento arriva il mais. Ma la pieda ad pulenta, o mista di granturco e grano, era la grandissima parte".

C’era una distinzione ’di classe’ per la piadina?

"C’è stata una lunga evoluzione. Quelle fatte con solo frumento e strutto erano le piade signorili. La piada fatta con frumento e strutto le preparavano i contadini quando il padrone andava a far loro visita".

Invece in tutti gli altri giorni che cosa mangiavano?

"I contadini nella quotidianità facevano la piada con il frumentone".