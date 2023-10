Inizia con l’omaggio ad Alda Merini la stagione all’Astra

Stasera si parte alla grande. Al via la nuova stagione teatrale all’Astra dell’Isola dei Platani. Si parte con un omaggio alla poetessa Alda

Merini con Alessio Boni e Marcello Prayer. Va in scena ’Concertato a due per Alda Merini’, dove Alessio Boni e Marcello Prayer, "come in una sinfonia, si preparano a farci rivivere, attraverso i versi, la più profonda interiorità di Alda Merini".

"Un concertato così folle – anticipano i protagonisti – raro, straniante, insolito di due voci che si alternano, si intrecciano e si fondono in una sola. Un emozionante omaggio alla poetessa dei navigli. Un imperdibile spettacolo dove voce e corpo si

fanno strumento, la poesia risuona, diventa universale".