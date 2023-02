Inizia il processo a Zégarac: chiesta la perizia

Prima udienza, davanti alla Corte d’Assise di Rimini, per Edi Zegarac, il 54enne di origine slovena che deve rispondere dell’omicidio del vicino di casa, Nicola Donadio, 50 anni, colpito in testa con un bilanciere da palestra a Misano. In un primo momento la Procura aveva formulato per lui l’ipotesi di omicidio volontario, facendo decadere le circostanze aggravanti. Circostanze aggravanti (nello specifico i futili motivi) che sono state invece contestate, davanti al gup, dal pm Paolo Gengarelli. Per questo motivo Zegarac non ha potuto richiedere il rito abbreviato. La sua difesa è stata assunta dall’avvocato Massimiliano Orrù, che ha rinunciato all’ascolto dei testimoni, chiedendo che in aula vengano sentiti gli psichiatri e lo psicologo del carcere in cui l’imputato è ora detenuto e che lo stesso venga sottoposto a perizia psichiatrica. La Corte sarà ora chiamata a decidere se avallare o meno la perizia sulla base anche di quanto verrà riferito nella prossima udienza dal personale sanitario. La difesa non esclude che il 54enne possa aver agito in uno stato dissociativo. Il 12 gennaio del 2022, all’alba, i carabinieri erano accorsi nel piazzale del depuratore di Misano, richiamati da un residente che aveva sentito le grida, arrestando Zégarac. Tra lui e il vicino di casa da tempo non correva buon sangue. Entrambi vivevano in dei moduli forniti dal Comune per le persone in emergenza abitativa e già in passato c’erano stati degli screzi per questioni di vicinato. Il giorno del delitto, Zégarac era andato dal vicino con l’intento di parlargli per convincerlo a ritirare la querela presentata dalla vittima verso di lui, ma la situazione sarebbe degenerata.