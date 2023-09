Inizia la festa alle Fontanelle

Entra nel vivo la festa della parrocchia Santa Maria Stella Maris alle Fontanelle. Gli appuntamenti vanno avanti da lunedì, ma è da ieri che la festa è entrata nel vivo. Oltre alle celebrazioni religiose, la festa prevede momenti gastronomici e ludici. Questa sera si svolgerà la serata dedicata ai giovani mentre domani tornano i tradizionali stand gastronomici, la musica e l’animazione. Il luogo della tradizionale festa è il parcheggio adiacente la chiesa in via Sicilia numero 21. Domenica sera si terrà la tradizionale lotteria con estrazione. Il primo premio è un buono di 500 euro da spendere in generi alimentari.