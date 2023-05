Inizia la stagione alla Villa delle Rose

Con il caldo sbocciano le disco. Misano si appresta a vedere l’inaugurazione della Villa delle Rose in questo fine settimana, sperando che il meteo sia più clemente di quanto le previsioni non dicano. Domani e sabato la disco misanese apre le porte al pubblico aprendo la stagione estiva. E lo fa strizzando l’occhio al club couture. I titolari annunciano due serate di gala con cena e dopocena che si tradurranno in show a sorpresa, con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies nella serata di domani, e di Kölsch, The Cube Guys, Mappa e Tanja Monies sabato sera. Un antipasto in vista dell’estate vera e propria quando la programmazione prevederà Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies al venerdì, Club Couture al sabato, Vida Loca la domenica dal 25 giugno, e Vita i martedì dall’11 luglio al 22 agosto.