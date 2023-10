Inizia la stagione dei cantieri: il cronoprogramma degli interventi

E’ iniziato l’autunno dei cantieri. Quelli pubblici aperti in città non si riducono al tratto 6 del Parco del mare tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, il cui cantiere si è aperto una settimana fa. Della piscina di Viserba, i cui lavori sono ripartiti in questi giorni dopo lo stop della Soprintendenza per i reperti trovati durante gli scavi si è già detto. A queste opere ritenute fondamentali dalla giunta se ne aggiungeranno altre con cantieri al via nelle prossime settimane.

Il 23 ottobre partiranno i lavori per la messa in sicurezza delle banchine stradali di viale Matteotti. Sempre in tema di strade sono in corso lavori di allargamento del tratto finale di via Lotti in corrispondenza del campo sportivo di Viserbella e il risanamento conservativo della traversa via Marecchiese (ex tiro a volo). Procedono anche il miglioramento dell’accesso al quartiere Padulli, la riqualificazione del Ponte degli scout, e ancora i lavori al quartiere delle Celle che dovrebbero completarsi a gennaio 2024. Sulla Statale manca poco per concludere i lavori alla rotonda con via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare. Si chiuderanno invece i primavera i lavori per la realizzazione della rotatoria tra la Ss16 e via Grazia Verenin. Sono in dirittura d’arrivo a novembre i lavori per il ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa.

In novembre partiranno i cantieri dei tre nuovi asili nido. L’investimento da oltre 7 milioni di euro consentirà di costruire il Pollicino al parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. In partenza a fine anno gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’Rds Stadium di Rimini.