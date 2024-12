Iniziativa nel mirino: "Bilancio non tanto partecipativo"

Attacca Fratelli d’Italia sul bilancio partecipativo, le cui votazioni sono avvenute nei giorni scorsi a Cattolica. "Il bilancio partecipativo si riconferma un fallimento di questa amministrazione comunale, che pecca di visione per il futuro dimostrando di non riuscire ad esplicare le promesse elettorali in fatti concreti – dice Flavio Mauro, consigliere comunale dei Fratelli d’Italia – due anni fa parteciparono al voto appena 494 cittadini, quest’anno invece addirittura, ancora meno, perché hanno partecipato in 380, poco più del 2% degli aventi diritto, dato ancor più significativo se si considera che è stato anche introdotto per la prima volta il voto online. Mi domando allora quale sia diventato l’obiettivo del bilancio partecipativo, visto che pare evidente come sia venuta meno la stessa partecipazione, presupposto fondante dello stesso".