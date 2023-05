Iniziato il restyling per le farmacie comunali: locali ampliati e nuove tecnologie in arrivo

Puntano sulla qualità e l’innovazione dei servizi offerti e su locali più ampi e confortevoli le due farmacie comunali di Cattolica gestite da Farmacie Comunali Riccione del gruppo Aspes. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della farmacia 2 di via Berlinguer nell’area del centro commerciale Diamante: i locali verranno ampliati e ammodernati, verrà automatizzata la gestione del magazzino e verranno introdotti servizi innovativi di telemedicina ed autoanalisi oltre a una cabina per i trattamenti per la cosmesi. L’obiettivo è di completare l’intervento per la fine dell’estate e, nel frattempo, i clienti della farmacia potranno recarsi nei container provvisori allestiti di fronte ai locali attuali trovando gli stessi servizi e lo stesso personale ad accoglierli. Dopo l’estate poi ci saranno cambiamenti anche nella farmacia 1 di via Del Prete che, pur restando nella stessa strada, traslocherà di qualche decina di metri in locali più moderni e funzionali. Anche in questo caso nella farmacia verranno introdotti servizi più innovativi ed automatizzati.

"Le farmacie svolgono sempre più un ruolo di avamposto del sistema sanitario nel territorio a contatto diretto con le esigenze di salute dei cittadini – spiega la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – Siamo quindi felici che entrambe le nostre farmacie comunali saranno oggetto di interventi di riqualificazione nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di dare ai cittadini servizi sempre più innovativi e di qualità".