Inizio di 2025 in campo pensando all’Entella

Covisoc, Procura Federale, deferimenti e penalizzazioni. Dagli ’impicci’ di fine anno del Rimini cercano di stare alla larga Buscè e i suoi. Che in questi giorni (anche ieri nel primo giorno del nuovo anno) non hanno mai smesso di correre continuando a preparare i novanta minuti che il Rimini lunedì, nel giorno della Befana, giocherà sul campo della Virtus Entella alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Una gara di quelle decisamente toste, contro una delle tre prime della classe, per capitan Colombi e compagni (nella foto i vincitori dell’ultimo torneo in famiglia dell’anno) che hanno chiuso il 2024 con il pareggio casalingo contro il Carpi. E ora sono pronti ad aprire il 2025 con due trasferte di quelle da missione impossibile. Perché dopo aver affrontato l’Entella a Chiavari, i biancorossi il turno successivo andranno a bussare alla porta del Pescara, un’altra delle tre prime della classe del girone B. Due gare che all’andata avevano lasciato il Rimini senza nemmeno un punticino in tasca.

In più mister Buscè per la partita in Liguria, pur ritrovando Bellodi in difesa, dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Parigi e Langella, entrambi squalificati. Insomma, una trasferta nella quale al Rimini spetterà un’impresa bella e buona. Ma la squadra di Buscè lontano da casa in questa stagione è sempre stata capace di stupire. E anche nel 2025 vorrà continuare a farlo.