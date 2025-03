‘Innamorarsi in Riviera’: in mostra c’è il talento

Musica, mostre, poesia, disegno, arte e storia con il museo aperto fino alle due di notte: ecco Rimini Babele Contemporanea, la tre giorni di appuntamenti culturali in programma da domani a domenica, pensata, organizzata e gestita da ragazzi e ragazze under 23. Si parte domani, al Palazzo del Fulgor, con l’inaugurazione alle 19 della mostra Innamorarsi in Riviera, una selezione di 23 creativi che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto che da due anni mira a valorizzare i talenti emergenti. La serata proseguirà con Riviera Sound Trip, un dj set curato da Jack Torsani. Ingresso libero.