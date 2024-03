Inner Wheel fa festa a Riccione

La festa di Inner wheel per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati in Romagna. Sabato oltre 200 socie del Distretto 209 di Inner Wheel Italia arriveranno a Riccione per partecipare all’evento ‘Facciamo del bene da 100 anni’, la festa che si terrà al palazzo del Turismo con il patrocinio del Comune. Il Distretto 209 di Inner Wheel Italia comprende le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise per un totale di quarantuno Club con mille socie iscritte. Le porte si apriranno alle 14, il programa prevede nel pomeriggio l’intrattenimento a cura delle socie che si esibiranno in performance artistiche tra recitazione di poesie e canto, per poi concludersi con una sfilata di moda.