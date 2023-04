Spazio all’indipendenza è il nome dello showroom che questa settimana a Milano, in

occasione del Salone del mobile, ospita le ragazze e i ragazzi di San Patrignano. Protagonisti i ragazzi che animano i laboratori artigianali della comunità: pelletteria,

tessitura e carta da parati. In questa settimana dalle 11 alle 18, i ragazzi saranno in Corso Venezia 2 dove daranno modo ai visitatori di conoscere non solo i prodotti che nascono nei loro laboratori, ma anche di toccare con mano

l’indipendenza da loro riconquistata. Uno spazio in cui è possibile riscoprire il sapere antico artigiano, dalla lavorazione al telaio, a quella della pelle, alla realizzazione della carta da parati

fatta, unite alla voglia di riscatto degli ospiti della comunità, in un vero e proprio inno alla vita.