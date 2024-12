Innovazione: i vincitori di Nuove Idee 2024

Si è conclusa l’edizione 2024 di Nuove Idee Nuove Imprese, con il trionfo della startup ravennate Ludotechnic. Il progetto vincitore, "La scuola tradizionale digitale", ha conquistato il primo premio grazie a due prodotti rivoluzionari per la didattica: Doet, banco per l’infanzia con configurazioni versatili, e Krokodil, banco tecnologico per una didattica ibrida nelle scuole primarie e secondarie. Al 2° posto, Medici Umani, piattaforma bolognese che supporta psicologicamente i giovani medici, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da MyVet, app forlivese che centralizza i dati sanitari degli animali domestici.