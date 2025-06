Innovazione nelle fiere. Premio internazionale a Ieg

Un premio per Italian Exhibition Group. La società alla quale fanno capo le Fiere di Rimini e Vicenza si è aggiudicata l’Ufi Digital Innovation Award 2025, il riconoscimento internazionale promosso da Ufi-The Global Association of the Exhibition Industry, che conta 900 associati del sistema fieristico mondiale.

Ufi, l’associazione mondiale che raggruppa gli organizzatori di fiere, ogni anno premia i progetti più innovativi del settore espositivo a livello globale, dalle risorse umane all’innovazione digitale, dal marketing allo sviluppo sostenibile. Nella categoria ‘Digital Innovation’ il tema dell’Award 2025 era ‘Guidare il cambiamento attraverso l’innovazione digitale’. Un tema che mirava a individuare strategie innovative che dimostrassero come le aziende possano utilizzare la tecnologia per ottenere un impatto misurabile sulle performance di una fiera o di un’organizzazione: Italian Exhibition Group ha vinto con la sua candidatura ‘Ecosistema all-in-one’.

"Vincere l’Ufi Digital Innovation Award rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno di Italian Exhibition Group nel servizio alle nostre community – spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg – Questo risultato rafforza la nostra determinazione a creare esperienze sempre più smart e connesse per clienti e stakeholder". L’ecosistema tecnologico integrato, sviluppato dall’area Innovation di Ieg guidata da Simone Zaccherini è stato dunque valutato come la proposta più avanzata per la capacità di trasformare radicalmente l’esperienza fieristica, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e della gestione unificata dei dati.

Alla base del sistema, l’obiettivo di semplificare l’interazione tra espositori, visitatori e organizzatori: dalla registrazione alla fruizione dei contenuti post-evento, passando per una nuova app mobile e una piattaforma omnicanale che garantisce continuità dell’esperienza su tutti i touchpoint. L’adozione dell’Ai consente inoltre di personalizzare i percorsi degli utenti e migliorare l’efficacia dell’engagement e dei servizi, con un impatto significativo sulle performance fieristiche.

I vincitori degli Ufi Awards 2025 saranno ufficialmente premiati al 92esimo Ufi Global Congress, nel prossimo mese di novembre, a Hong Kong.