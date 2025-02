Inquilina terribile a processo. Accolta in casa per offrirle aiuto minaccia di morte i condomini

La convivenza era nata inizialmente per una spinta di umanità. Quella che aveva indotto una coppia residente nella provincia di Rimini ad accogliere in casa una donna milanese di origine, di 54 anni. Una persona, però, che ben presto aveva manifestato segni di squilibrio incentivati da un presunto stato di ubriachezza naturale. Una situazione, quindi, divenuta ben presto insostenibile tra le mura di quell’abitazione di cui l’uomo della coppia era usufruttuario. I comportamenti della 54enne infatti ben presto avevano portato la coppia a vivere una stato di ansia perenne, al punto da evitare di frequentare il cortile di casa per impedire di incrociare il cammino con quell’ospite sgradito.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, sono almeno quattro i gravi atti persecutori messo in campo dall’indagata per stalking. Nello specifico, tra l’agosto del 2024 e il novembre dello stesso anno, la 54enne se la sarebbe prima presa con alcune piante che si trovavano nel giardino dell’abitazione e fatte sparire. Poi, la stessa donna sarebbe anche arrivata a strappare di mano alla donna della coppia che la ospitava il suo telefono cellulare. Non solo, perché la 54enne anziché restituirlo, sarebbe arrivata a gettarlo sui binari della adiacente ferrovia, costringendo la vittima a chiamare le forze dell’ordine per recuperarlo. A settembre invece, l’escalation era sfociata nelle offese e minacce. Quando la stessa ospite sgradita era arrivata a intimare: "Ti ammazzerei, prima o poi qui salta tutto". Tanto che, invitata dalla coppia ad abbandonare l’appartamento occupato, la 54enne si era più volte rifiutata continuando anzi a minacciarli sistematicamente, anche di morte.

Per la 54enne però infine è arrivata la fissazione dell’udienza preliminare dopo che il pm Bertuzzi ha richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio da parte del gup Raffaele Deflorio. Del destino giudiziario della donna se ne saprà di più dunque il prossimo 18 settembre, nel corso dell’udienza preliminare del procedimento a suo carico per l’accusa di atti persecutori.