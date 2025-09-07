Insegnante di yoga truffata. Conto corrente svuotato: "Rubati i risparmi di una vita"

I risparmi di una vita svaniti in poche ore, oltre 15mila euro sottratti con un raggiro telefonico. È quanto ha denunciato una 37enne residente a Rimini, insegnante di yoga e mamma di un bambino, che si è presentata in Questura raccontando nei dettagli la truffa di cui è rimasta vittima. La vicenda ha avuto inizio il pomeriggio del 1° settembre. La donna si trovava a San Marino quando sul suo cellulare è arrivata una notifica della banca online che segnalava un movimento sospetto: una transazione di 25,90 euro verso un sito di e-commerce. Poco dopo è stata contattata da un numero di telefono che "corrispondeva esattamente a quello della banca". All’altro capo un uomo che si è presentato come operatore antifrode, spiegando che qualcuno da Tirana stava tentando di entrare nel suo conto.

"Mi ha detto che stava cercando di aiutarmi e che avrei dovuto seguire alcune istruzioni per mettere in sicurezza i miei soldi", ha riferito la donna agli agenti. Convinta di trovarsi di fronte a un vero addetto della piattaforma, ha continuato a parlare con lui per tutto il pomeriggio. Le telefonate e i messaggi si sono susseguiti per ore. L’uomo le ha chiesto di creare una nuova carta virtuale, di confermare i codici ricevuti via sms e di inviare tramite WhatsApp l’estratto conto in formato pdf. "Io non avevo dubbi, mi sembrava tutto regolare perché in passato avevo ricevuto comunicazioni simili dalla mia banca. Per essere sicura ho anche controllato su internet e verificato che il numero di telefono da cui provenivano le chiamate corrispondeva a quello ufficiale", ha spiegato. Alle 19.20 è arrivata l’ultima chiamata del presunto operatore: le ha detto che quella sera avrebbe visto uscire diverse somme dal conto ma che il giorno successivo sarebbero state tutte riaccreditate. In realtà, poco dopo la donna si è resa conto che il suo conto era stato svuotato. Il totale delle operazioni ammontava a 15.872 euro. "È stato in quel momento che ho capito di essere stata truffata", ha dichiarato. Ha immediatamente contattato l’assistenza ufficiale per segnalare quanto accaduto. Pochi minuti più tardi ha ricevuto conferma che le carte erano state bloccate, ma ormai il denaro era già sparito. Nella denuncia depositata agli uffici della Questura di Rimini, la 38enne ha consegnato copie dell’estratto conto, screenshot dei messaggi ricevuti e della cronologia delle chiamate intercorse con il finto operatore. Ha anche precisato che, nel corso del pomeriggio, aveva regolarmente effettuato alcuni acquisti a San Marino, prova del fatto che si trovava lontano da qualsiasi accesso sospetto al suo account.

"Pensavo di proteggere i miei risparmi – ha aggiunto – invece stavo aiutando chi li stava portando via. Quei soldi erano il frutto di tanti sacrifici e li avevo messi da parte per la mia famiglia. Ho contattato lo staff della banca e purtroppo mi è stato risposto che non ci sono prove sufficienti per adempiere alla richiesta di risarcimento".