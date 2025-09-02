Insegnanti con la valigia: "La vita a Rimini è troppo cara . Tanti rinunceranno al posto"

La scuola chiama. In questi giorni scattano le nomine per docenti a tempo determinato e personale Ata. Per la provincia riminese sono centinaia i docenti e i collaboratori scolastici che saranno contattati dai plessi scolastici. Questa mattina si terrà la chiamata per oltre 310 dipendenti per il settore Ata. Tanti sono i collaboratori che servono alle scuole per poter aprire il prossimo 15 settembre. Ed è solo l’inizio. Sabato scorso è scattata la chiamata per i docenti a tempo determinato, ovvero i supplenti che chiuderanno i buchi in organico per il prossimo anno didattico. Sono tanti, più di 450 posti che le varie scuole cercheranno di ‘riempire’ nel più breve tempo possibile. Entro domani i docenti nominati dovranno comunicare la propria decisione: accettare o meno il posto. Le segreterie degli istituti e anche il Provveditorato spingono sull’acceleratore anche perché nelle nomine dei docenti di ruolo, dunque quelle a tempo indeterminato, non manca il caos. "Devo dire che l’Ufficio scolastico regionale ha lavorato a ritmo serrato - premette Simonetta Ascarelli per la Cgil - per riuscire a nominare il maggior numero di insegnanti di ruolo prima dell’inizio delle lezioni, ma le criticità sono comunque presenti". La fretta è cattiva consigliera "infatti abbiamo segnalato diversi errori in graduatoria, soprattutto per le cattedre di lingue inglese. In questi casi i problemi rilevati sono significativi". C’è poi chi ha vinto il concorso nel 2020, ma ancora attende di essere inserito nel proprio ruolo mentre chi ha vinto concorsi successivi ha già ottenuto il posto. "Questo è un problema che va assolutamente affrontato e sistemato". Ma c’è un altro problema che rischia di svuotare le cattedre a pochi giorni dalla prima campanella. "Il reclutamento su base regionale spalma docenti molto lontano dalla propria residenza. Questo crea disagi, soprattutto per chi viene da molto lontano e si ritrova ad affrontare i costi della vita a Rimini, tra alloggi e spese varie, con il rischio di non accettare il posto".

Andrea Oliva