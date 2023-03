"Insegneremo pronto soccorso ai riminesi"

Riminesi a scuola di pronto soccorso per sapere come comportarsi in caso di emergenza. Con questo spirito nasce il progetto sperimentale di primo soccorso di comunità approvato martedì dalla giunta. L’idea è quella di organizzare corsi in città, per insegnare le tecniche basilari di rianimazione e soccorso. "Manovre semplici, alla portata di tutti, ma che possono davvero fare la differenza per chi sta male", dice l’assessore alla sanità Kristian Gianfreda. L’iniziativa avrà una durata di 18 mesi e un costo di 35 mila euro. "L’obiettivo – dice Gianfreda – è rendere la comunità, dai cittadini alle imprese passando per il mondo del volontariato, in grado di intervenire lì dove c’è bisogno. Per farlo è però necessario che le persone conoscano come agire e siano dunque informate sulle cose da fare e azioni da intraprendere quando si trovano davanti a chi non si sente bene". Al tempo stesso "con questo progetto vogliamo mettere a sistema gli strumenti e i dispositivi sul territorio, come per esempio i defibrillatori, per renderli più facilmente accessibili ai cittadini ed equamente distribuiti nelle diverse aree di Rimini. Tutti devono essere protagonisti e attori delle azioni di tutela e promozione della salute. Ecco perché serve diffondere le giuste competenze e conoscenze". Il Comune presto individuerà una onlus per svolgere i corsi.