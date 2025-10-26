La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mamma sfrattataMauro Di FrancescoConsiglieri MarcheGassman a BolognaHalloween MarcheSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaNon si fermano all’alt, inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese: il video è virale
26 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Non si fermano all’alt, inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese: il video è virale

Non si fermano all’alt, inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese: il video è virale

È successo nei giorni scorsi lungo la Marecchiese: l’episodio è iniziato all’altezza di Ponte Baffoni, quando la pattuglia dei carabinieri ha tentato un normale controllo. L’auto si è lanciata in una fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia

Non si fermano all’alt, inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese: il video è virale
Per approfondire:

Rimini, 26 ottobre 2025 – È successo nei giorni scorsi lungo la Marecchiese, ma il video dell’inseguimento è tornato virale in queste ore, rimbalzando tra Instagram e TikTok e raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Le immagini mostrano una Hyundai con tre persone a bordo che, invece di fermarsi all’alt dei carabinieri, ha premuto sull’acceleratore e si è lanciata in una fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia.

Auto non si ferma all’alt dei carabinieri, fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia nel riminese: alcuni frame del video diventato virale sui social
Auto non si ferma all’alt dei carabinieri, fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia nel riminese: alcuni frame del video diventato virale sui social

L’episodio è iniziato all’altezza di Ponte Baffoni, quando la pattuglia dell’Arma ha tentato un normale controllo. Il conducente ha ignorato i segnali e, nel tentativo di seminare la gazzella, ha compiuto sorpassi azzardati, cambi di corsia improvvisi e corse a velocità estreme, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. Dopo alcuni chilometri, i militari hanno deciso di interrompere l’inseguimento per evitare rischi maggiori.

Il giorno successivo, il 30enne italiano di origini nordafricane si è presentato spontaneamente in caserma, dove è stato sanzionato con 600 euro di multa, 40 punti in meno sulla patente e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata