Non si fermano all’alt, inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese: il video è virale

Rimini, 26 ottobre 2025 – È successo nei giorni scorsi lungo la Marecchiese, ma il video dell’inseguimento è tornato virale in queste ore, rimbalzando tra Instagram e TikTok e raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Le immagini mostrano una Hyundai con tre persone a bordo che, invece di fermarsi all’alt dei carabinieri, ha premuto sull’acceleratore e si è lanciata in una fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia.

Auto non si ferma all’alt dei carabinieri, fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia nel riminese: alcuni frame del video diventato virale sui social

L’episodio è iniziato all’altezza di Ponte Baffoni, quando la pattuglia dell’Arma ha tentato un normale controllo. Il conducente ha ignorato i segnali e, nel tentativo di seminare la gazzella, ha compiuto sorpassi azzardati, cambi di corsia improvvisi e corse a velocità estreme, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. Dopo alcuni chilometri, i militari hanno deciso di interrompere l’inseguimento per evitare rischi maggiori.

Il giorno successivo, il 30enne italiano di origini nordafricane si è presentato spontaneamente in caserma, dove è stato sanzionato con 600 euro di multa, 40 punti in meno sulla patente e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.