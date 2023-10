Inseguimento per le strade di Riccione, due carabinieri feriti

Riccione (Rimini), 6 ottobre 2023 - Inseguimento nelle strade di Riccione: una 'gazzella' dei carabinieri viene danneggiata dal fuggitivo. L'allarme è scattato attorno alle 21.30 di ieri all'incrocio tra i viali D'Annunzio e Petrarca. I militari dell'Arma erano impegnati in un posto di blocco e hanno intimato l'alt ad un'auto di passaggio. Il conducente tuttavia ha ignorato la paletta, spingendo il piede sull'acceleratore e dandosi alla fuga.

Le pattuglie dei carabinieri si sono messe all'inseguimento.

Dopo aver speronato una gazzella, causando seri danni, il fuggitivo è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Due militari sono rimasti feriti durante l'inseguimento e sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti. La dinamica dell'episodio al momento è ancora al vaglio degli investigatori, già al lavoro per rintracciare il conducente dell'auto che si è data alla fuga.