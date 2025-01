Insieme fino alla fine. L’addio a Luca e Cristian: 2mila persone ai funerali: "Ora siete i nostri angeli"

Insieme fino all’ultimo, Cristian e Luca. Accompagnati nella loro ultima scalata "verso il paradiso" da palloncini bianchi, le note di Vasco Rossi, gli abbracci e i ricordi di famigliari e amici. Oltre 2mila persone hanno partecipato ieri ai funerali di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, gli amici alpinisti morti sul Gran Sasso. Una folla straziata dal dolore. E tanti hanno voluto esserci a entrambi i funerali, celebrati separatamente "ma solo perché – dice don Alessandro Zavattini – sarebbe stato impossibile trovare un posto che accogliesse tutti".

Al mattino a San Vito le esequie di Luca. In prima fila i suoi famigliari e la fidanzata Magda. Presenti il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e anche un consigliere comunale dell’Aquila, con i gonfaloni. Fuori centinaia di palloncini bianchi con frasi dedicate a Luca. Dopo l’omelia un’amica di famiglia ha letto le parole scritte da Luca dopo la sua prima impresa sul Gran Sasso: "Un tremila da prendere con grande attenzione con i suoi canaloni e forti raffiche di vento. Ma è stata una giornata strepitosa. Si cade quando non si è se stessi. La fatica più grande è privarsi di questo". Al termine della messa i colleghi della Nuova Cei, la ditta di impianti elettrici dove lavorava Luca, hanno srotolato uno striscione in suo ricordo: "Sarai sempre nei nostri cuori". Lunghi applausi hanno accolto la bara di Luca all’uscita dalla chiesa. I famigliari e la fidanzata sono rimasti per alcuni minuti di fronte alla bara, accarezzandola. Come se non riuscissero a separarsi da lui. "Luca, eri matto da legare, eri unico...", dice Magda piangendo.

Al pomeriggio alla chiesa Collegiata i funerali di Cristian. Anche qui, come a San Vito, tanti sono rimasti fuori: impossibile contenere tutti. C’erano anche i famigliari di Luca: hanno abbracciato quelli di Cristian e insieme hanno baciato il feretro. Durante l’omelia sono stati letti i nomi delle 14 persone che quest’anno hanno perso la vita sul Gran Sasso. Al termine della messa tanti hanno voluto ricordare Cristian: dagli amici alla moglie Sara. "Ciao Cri – dice tra le lacrime – La vita è un passaggio in cui lasciare il segno e tu l’hai fatto. Lo hai lasciato insegnando a me a essere forte, sul lavoro a essere seri, alla tua famiglia a esserci sempre quando c’è bisogno. E agli amici hai insegnato l’amore per la montagna: eri sempre là davanti, ti giravi indietro a guardarci ed eravamo tutti lì. Oggi guardaci, siamo tutti qui... e come diceva il tuo amico Luca: molla l’osso, dacci dentro". Altri hanno voluto ricordare Cristian dall’altare, prima che il feretro fosse portato fuori dalla chiesa, accolto da un lunghi applausi e dalle note della canzone Gli angeli di Vasco Rossi. "Ora siete tu e Luca i nostri angeli".