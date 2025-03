Installati i pilomat, in arrivo le fioriere: parte la blindatura dell’isola pedonale

I pilomat sono al proprio posto. All’appello mancano alcuni cablaggi, dunque la parte elettrica necessaria al funzionamento. Poi sarà possibile procedere con le fioriere che dovranno blindare il resto degli accessi all’isola pedonale. Stando alla tabella di marcia del cantiere, entro la fine del mese la ‘blindatura’ del centro dovrebbe essere cosa fatta. Ciò non significa che sarà subito operativa. Prima che i varchi, tre in tutto quelli realizzati, siano operativi, bisognerà che i residenti e le attività dell’area abbiano richiesto e ricevuto i pass necessari per accedere all’isola pedonale. Serve dunque una fase di sperimentazione che metta a punto il sistema con le esigenze che operatori commerciali e residenti avranno. E serve anche che le forze dell’ordine e quelle per la sicurezza delle persone, dal 118 ai vigili del fuoco, abbiamo operativo un varco a loro designato, quello di accesso a viale Ceccarini da viale Gramsci.

Nel frattempo, dal mese di aprile, le porte di accesso al centro saranno sensibilmente ridotte, e dunque sarà più semplice sorvegliare. I varchi di accesso all’area sono stati posti in viale Virgilio, davanti al palazzo dei congressi, e in fondo a viale Fogazzaro, all’ingresso dell’area di piazzale Ceccarini. Da qui, negli orari consentiti, potranno accedere a uscire i fornitori. Con i pilomat sarà anche più semplice governare la presenza dei mezzi dei fornitori all’area pedonale nel corso della giornata.