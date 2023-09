Installatori e apprendisti alla Termoidraulica Trezza

L’azienda Termoidraulica Trezza con sede a Rimini, a Spadarolo, sta cercando due figure da adibire all’installazione di impianti di climatizzazione, caldaie, impianti idrico-sanitari, impianti di riscaldamento e gas. La prima figura ricercata è quella di un apprendista che sia in possesso della patente di tipo B. Si richiede preferibilmente una persona con titolo di studio attinente alla mansione e un minimo di esperienza. Si ricerca anche un idraulico già qualificato, da adibire alle stesse mansioni. Richiesta esperienza, titolo di studio attinente, patente B. Contratto a tempo determinato a partire da settembre, con orario a tempo pieno. Annunci rivolti a ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.