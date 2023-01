"Insulina negata in ospedale perché non ho i documenti"

Va al Pronto soccorso di Rimini per prendere la dose di insulina dimenticata a casa, ma i medici gliela negano perché non aveva con sé i documenti che attestano che è malato di diabete. "Sono stato costretto a tornare subito a casa mia, a Monte San Vito (provincia di Ancona) prima che mi venisse un malore. Per fortuna ero con mia moglie, ha guidato lei. Io non ero in grado...", racconta Fulvio Canonici. Una disavventura senza conseguenze, ma che ha fatto andare su tutte le furie Fulvio. "Nel 2023 non è possibile rischiare la propria salute per colpa della burocrazia", allarga le braccia Canonici.

Lunedì lui e la moglie avevano deciso di sfidare il maltempo, per farsi un giro a Rimini. "Volevamo andare alle Befane, per fare un po’ di shopping, e poi al ristorante". E così hanno fatto lunedì il 61enne di Monte San Vito e la moglie. Programma rispettato "fino a quando ci siamo recati al ristorante. Una volta a tavola, purtroppo, mi sono accorto che mi ero scordato l’insulina a casa". Non gli capita quasi mai ("era da anni che non mi succedeva"), ma Fulvio, diabetico da 47 anni, non si perde d’animo e chiama immediatamente il medico di famiglia, per chiedergli cosa può fare. "Il dottore – racconta Canonini – mi dice di andare subito al Pronto soccorso, dove mi avrebbero dato l’insulina senza problemi". Fulvio e la moglie si presentano all’ospedale ’Infermi’ alle 13,15, e dopo alcuni minuti parlano con un medico. "Gli esposto il problema, è stato gentilissimo. Siamo rimasti in attesa una ventina di minuti, poi lui è tornato spiegandomi che il reparto di diabetologia esigeva, per darmi l’insulina, i documenti che attestano la mia patologia". Fulvio non aveva niente con sé, "per questo non volevano darmi l’insulina. Così siamo usciti e tornati a casa: sono arrivato stremato, ho rischiato... Possibile debbano capitare episodi simili nel 2023".

Sul caso la direzione dell’ospedale ’Infermi’ chiarisce: "La farmacia dell’ospedale può consegnare l’insulina se sono presenti già ricette riferite allo stesso paziente o, nel caso di persone non in cura da noi, dietro l’esibizione di un documento rilasciati dall’autorità sanitaria o dal medico curante con l’indicazione del farmaco, o ancora di una ricetta con validità scaduta da non oltre 30 giorni". Ma Canonici non avena niente di tutto questo. "Il nostro medico era disponibile a contattare il dottore di famiglia di Canonici: quando l’ha cercato lui era già andato via". Per evitare ancora questi episodi l’Ausl spera che prima o poi "sia possibile consultare i dati di pazienti di altre regioni. Cosa che oggi, purtroppo, non è possibile".

Manuel Spadazzi