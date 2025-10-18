Insulti ai parenti di Pierina. Leoni da tastiera nei guai. Già una decina di indagati

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

Il panorama di odio social davanti a cui si staglia il giallo di Pierina Paganelli continua a tenere banco. E non solo per una denuncia emersa da parte dei Saponi nei confronti della vicina di casa e moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, per esternazioni che la donna avrebbe fatto in sede di indagini e sui social, ritenute dai figli di Pierina "gravissime". Nel mirino dei familiari della donna uccisa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023 erano già finiti nel tempo diversi altri ‘leoni da tastiera’ che, stando agli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei, durante tutto l’arco dell’inchiesta hanno contribuito a fomentare come mantice sul fuoco l’odio verso la famiglia di Pierina.

E ora, a distanza di diversi mesi dalle prime denunce dei Saponi verso gli odiatori del Web, da quanto emerge ci sarebbero già decine di indagati proprio a seguito dell’esposto querela della famiglia contro i commenti su social network e YouTube tesi all’abuso di credulità popolare, oltre a "manovrare l’opinione pubblica e influenzare il processo", sostiene la parte civile. "Si tratta di una strategia mediatica che emerge anche dagli atti di indagine – precisa l’avvocata Monica Lunedei –. La leggiamo nei documenti come le intercettazioni, dove Valeria Bartolucci la riferisce al marito Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, durante i colloqui in carcere". Una strategia, come sostengono sempre gli avvocati che difendono i figli di Pierina Paganelli, che "abbiamo visto anche su alcuni canali YouTube che hanno attinto a mani basse dai consulenti di difesa ottenendo degli atti e delle informazioni distorte e parziali. Si attacca la nipote di Pierina che all’epoca era minorenne suggerendo un suo coinvolgimento nell’omicidio – continua Monica Lunedei –. Del resto è la stessa Bartolucci che ripete da mesi che lei è convinta che siano stati in due o tre ad uccidere Pierina. Assurdità messe in rete con un preciso intento di influenzare il processo. C’è una vera e propria aggressione nei confronti della famiglia della vittima che non può più essere tollerata".

L’indagine della Procura di Rimini condotta dalla pm Alessia Mussi su questa costola degli odiatori del Web (che è slegata dalla denuncia nei confronti della Bartolucci, per cui oltre alla querela presentata sempre dai figli di Pierina non ci sono ulteriori atti d’indagine) sta procedendo allargandosi a macchia d’olio con una pioggia di denunce anche da altri legali e già diversi nomi sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati: "Bisogna tutelare il sereno svolgimento del processo", hanno concluso i legali dei figli.