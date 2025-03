Insulti e minacce alla Bianchi: chiesto il processo per Valeria

La Procura ha chiesto il processo per Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva. La donna è accusata di stalking, per le minacce contro Manuela Bianchi, la nuora di Pierina ed ex amante di Louis. La Bartolucci in diverse occasioni ha insultato e minacciato pesantemente la vicina di casa (le due erano amiche, prima del delitto di Pierina). Plateale la lite del 2 luglio 2024 davanti alle telecamere del programma tv Estate in diretta: mentre la troupe si trovava in via del Ciclamino per un’intervista a Manuela, la Bartolucci aveva attaccato l’ex amica con offese e minacce e le aveva anche tirato i capelli. "Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno di acido... Ci vuole poco a comprare un’arma a San Marino...", le frasi ’incriminate’ di Valeria. Che contro Manuela aveva anche urlato: "La vorrei uccidere con un coltello, senza farla morire subito... vedendola soffrire come la povera Pierina". L’indagine contro Valeria, assistita dall’avvocato Chiara Rinaldi, è terminata alcuni mesi fa. E il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, visto il tipo di reato (che rientra in quelli del ’codice rosso’), ha avanzato la richiesta per il decreto di citazione diretta della moglie di Dassilva.