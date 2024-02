Insulti e minacce all’ex: "Ti brucio con l’acido"

Da fidanzato a stalker: questa la metamorfosi compiuta da un riminese di 21 anni di origine rumena che a furia di insulti, botte e minacce aveva trasformato l’esistenza della sua ragazza dell’epoca in un vero e proprio inferno. La malcapitata, poco più che maggiorenne, non era nemmeno libera di uscire in compagnia delle amiche: il ragazzo esercitava su di lei un controllo asfissiante, attraverso continue chiamate e messaggi. Non solo: il giovane pretendeva addirittura di imporle come vestirsi. E se per caso la poveretta si azzardava ad indossare degli abiti che lui riteneva essere sconvenienti, allora erano nuove aggressioni, fisiche e verbali. Una persecuzione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe proseguita senza sosta anche nel momento in cui lei, esasperata, aveva deciso di troncare quella relazione tossica e morbosa. Una vicenda sfociata in una denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri e nell’attivazione delle procedure previste dal cosiddetto ‘codice rosso’ che mirano a salvaguardare le donne vittime di violenza e maltrattamenti. Nel giro di pochissimo tempo, si è così arrivata alla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Samuele De Sio, e quindi nella richiesta di giudizio immediata presentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’indagine. Un’inchiesta-lampo che, come prescritto dal codice rosso, ha permesso ai carabinieri di disinnescare in pochissimo tempo una situazione potenzialmente esplosiva che avrebbe potuto portare a risvolti ben più drammatici. Durante la loro breve relazione, durata l’arco di un’estate, il 21enne aveva tentato di imporre alla fidanzata le sue regole: dove andare, come vestirsi, chi poteva e non poteva incontrare. La poveretta viveva con una specie di catena invisibile stretta attorno al collo e ovunque andasse, era seguita dall’uomo che diceva di amarla.

Accecato dalla gelosia, quest’ultimo non aveva esitato più di una volta a metterle le mani addosso, strattonandole i capelli o prendendola a schiaffi. Non accettando la fine della relazione, aveva incominciato a pedinarla e a rivolgerle delle minacce pesantissime. Come quella di bruciarla con l’acido o la promessa di volerla sgozzare se non si fosse decisa a tornare con lui e sottostare alle sue imposizioni. Il tutto condito da messaggi dai toni intimidatori e minacciosi e persino da appostamenti sotto la sua abitazione. Un’escalation alla quale è stato possibile mettere fine grazie alla denuncia della vittima e all’intervento dei carabinieri.

Lorenzo Muccioli