Insulti omofobi Alla gogna sul web Gli haters pentiti risarciscono Tonti

Pioggia di insulti omofobi contro il presidente dell’Arcigay di Rimini, Marco Tonti: i leoni da tastiera mettono mano al portafoglio e accettano di fare ammenda. Si sta progressivamente chiudendo con una serie di ravvedimenti volontari la battaglia legale portata avanti dal consigliere comunale della lista Rimini Coraggiosa contro il popolo degli haters, che nel gennaio del 2020 aveva riversato contro di lui una valanga di odio, bersagliandolo con una raffica di offese e minacce, molte delle quali a sfondo omofobo. Tutto nasce dalla partecipazione di Tonti al programma televisivo "Dritto e rovescio", in onda su Rete4.

In studio era scoppiata la bagarre, quando Tonti aveva iniziato a parlare del leader della Lega Salvini e di omofobia. A scagliarsi contro Tonti era stata Lucia Borgonzoni, all’epoca candidata del centrodestra alle elezioni per la presidenza della Regione Emilia-Romagna e sfidante di Bonaccini. "Secondo questo ospite gli episodi di violenza omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita... " con queste parole la Borgonzoni aveva commentato sul profilo Facebook le parole di Tonti. Nei commenti al post si era scatenato il putiferio, con decine di utenti che avevano preso di mira il presidente dell’Arcigay di Rimini. Tonti non era rimasto a guardare e, accompagnato dall’avvocato dell’associazione Christian Guidi, si era presentato in Procura per depositare una querela contro gli odiatori seriali che sul web lo avevano messo alla gogna. Nel mirino era finito proprio il post della Borgonzoni e la raffica di commenti che erano seguiti. Il reato inizialmente ipotizzato - quello di incitamento all’odio - era stato riqualificato in diffamazione, e la magistratura aveva ‘spacchettato’ il procedimento in tanti fascicoli trasmettendoli alle Procure di tutta Italia, dalla Sicilia alla Liguria dalla Puglia al Friuli, ovunque fosse stato condiviso un messaggio ritenuto denigratorio nei confronti di Tonti.

Un centinaio, in tutto, le persone identificate. Mentre nel caso della Borgonzoni la posizione è stata rapidamente archiviata, in altri casi si è arrivati ad un rinvio a giudizio. Per evitare il processo, molti degli imputati hanno però scelto la strada del ravvedimento. "Ci hanno contattato spontaneamente dicendosi dispiaciuti per il loro comportamento - spiega Tonti -. In cambio della remissione della querela, abbiamo chiesto che mandassero una lettera di scuse ed effettuassero una piccola donazione in denaro all’associazione. Circa una ventina quelle già arrivate. L’aspetto economico in questo caso è secondario. Quel che ci preme è promuovere, attraverso un gesto simbolico, la cultura del rispetto e della tolleranza. Sopratuttto, è importante che si smetta di pensare ai social come ad una zona franca, in cui le parole non hanno peso e tutti i comportamenti sono leciti. Da evidenziare che se quei commenti fossero stati riguardo la razza o la religione si sarebbe applicata l’aggravante di istigazione all’odio razziale va visto che riguardavano solamente il mio orientamento sessuale non si è potuto fare altro che procedere per diffamazione".

Lorenzo Muccioli