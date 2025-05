Insulti razzisti a Camara: "Vai a raccogliere il cotone"

Dalla gioia infinita di una vittoria importante, al tracollo emotivo. Il tutto in pochi secondi, solo per aver riacceso il cellulare e, guarda un po’, aver controllato i messaggi privati su Instagram. Il protagonista è Gora Camara, giocatore di basket di Rbr Rimini, la squadra di basket arrivata in semifinale playoff e sul 2-0 nella serie con Forlì. Il fattaccio è proprio nel messaggio che l’atleta ha letto dopo il match: "N**** di m****, il cotone è poco tocca andarlo a raccogliere". Incommentabile, a dir poco. Un "dm", direct message, inviato alla casella del giocatore alle 21.51, quando la partita era in pieno svolgimento. E chissà se quel messaggio l’ha mandato un tifoso di Forlì, di Rimini o un qualunque essere umano che stava solo "scrollando" il suo Instagram e magari non conosce neanche i dettagli della vita del giocatore. Anche qui, poco importa. Fatto sta che, a fine partita, dopo essersi intrattenuto sotto la tribuna dei tifosi festanti, Camara ha letto, ha riflettuto e questa volta ha deciso di rendere pubblico il suo disagio.

Con che mezzo? Instagram, di nuovo. L’atleta ha pubblicato una storia con lo screenshot del messaggio e con un suo commento parecchio significativo: "What they text me everyday after game racist people", vale a dire "Quello che mi scrivono ogni volta dopo la partita i razzisti". Ed è ancora più sconvolgente, perché le parole del giocatore lasciano intendere che non si tratta di un caso isolato, ma di una vera e propria abitudine che non può passare sotto silenzio. Gora Camara e la sua società, Rinascita Basket Rimini, interpellati, preferiscono non rispondere e si chiudono nel silenzio.

Dal punto di vista agonistico – sportivo, la squadra sarà impegnata domani nella terza partita con Forlì e l’ambiente del giocatore sceglie di non esporlo troppo. Camara, 24enne di 214 cm, è nato in Senegal ed è arrivato in Italia nel 2017 per concludere le giovanili con la Virtus Bologna. Poi il percorso da professionista che lo ha portato, quest’anno, a vestire la maglia di Rimini. Il tutto col Senegal nel cuore ma lontano dalla famiglia. La prima volta che i genitori l’hanno visto giocare in ambito senior è stato solo il 22 novembre del 2024, quando a Dakar è andato in scena il match tra le nazionali di Senegal e Rwanda. Emozioni forti, un picco altissimo. Lontano anni luce da quello che ha vissuto aprendo i messaggi Instagram l’altra sera.

Loriano Zannoni