Insulti razzisti alla giocatrice. Daspo per la mamma ultrà . Partite vietate fino al 2027

di Francesco ZuppiroliRIMINI"Sei una scimmia!". Rimbomba. Gravissimo, offensivo. Amplificato, come fosse una cassa di risonanza, dalla diretta sul profilo Facebook della stessa persona che ha appena rivolto quell’insulto razzista a una ragazzina di appena 17 anni, durante una partita di basket femminile Under19 tra Rimini e Cesena. Una frase "inequivocabilmente discriminatoria", per dirlo con le parole della giustizia sportiva, che ieri insieme alla questura di Rimini ha fatto calare la scure sulla condotta offensiva di quella mamma ultrà, tifosa della formazione cesenate, nei confronti di una giocatrice avversaria, discriminata per le proprie origini africane.

Pugno duro e zero sconti è la linea che il questore Olimpia Abbate ha deciso di adottare per punire severamente il grave episodio di razzismo. Ed ecco che ieri pomeriggio a quella mamma ultrà fin troppo esuberante nel lessico, per usare un eufemismo, è stato notificato il Daspo. Il provvedimento per effetto del quale alla donna sarà impedito l’accesso a qualsiasi manifestazione di qualsiasi sport e categoria a livello nazionale, per due anni. Questo il periodo ritenuto congruo anche in relazione al fatto che la tifosa sia incensurata. Pur senza lasciare mai in secondo piano l’assoluta gravità della condotta, che ha provocato nel bersaglio, nella giovane cestista 17enne, la reazione di abbandonare il campo per raggiungere proprio la tifosa sugli spalti.

Attimi di vergognosa follia su cui sempre ieri si è pronunciata anche la giustizia sportiva, con il giudice della Federazione, Alessandra Scutari, che ha deciso di riservare una "deplorazione" senza alcuna squalifica alla 17enne vittima degli insulti razzisti. Mentre per la Nuova Virtus Cesena, società di cui la mamma ultrà è sostenitrice, è stato disposto lo stop al pubblico per le prossime tre partite. Nello specifico, scorrendo i passaggi del provvedimento emesso dal giudice sportivo si legge: "Squalifica del campo di gioco (della Nuova Virtus Cesena, ndr) per 3 gare da disputarsi a porte chiuse, poiché una sostenitrice del proprio pubblico – si legge asempre nel provvedimento –, durante la gara, ha tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di una tesserata avversaria ben individuata, offesa con un termine inequivocabilmente razzista".

"Inequivocabilmente razzista". Lapidarie le parole messe nero su bianco dal giudice sportivo, che nello stesso provvedimento disciplinare appunto non ha disposto alcuna squalifica per la giocatrice vittima di quegli stessi insulti. "Deplorazione – dicevamo – per comportamento non regolamentare espresso in modo plateale per aver lasciato il campo di gioco ed essersi diretta verso una sostenitrice della squadra avversaria senza ulteriori conseguenze (fatto che ne comportava l’espulsione), con riconoscimento dell’attenuante: trattandosi di reazione alla grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista, proferita nei suoi confronti dalla medesima sostenitrice", recita il verdetto nei confronti della 17enne di origini africane, che vive in provincia di Rimini.

Ma la vicenda potrebbe non essere finita qua. Sui tavoli di questura di Rimini e procura federale sussistono difatti due denunce formalizzate dalla società di cui è una tesserata la vittima degli insulti razzisti. Da un lato, la procura federale ha già avviato un’indagine ascoltando il dirigente accompagnatore della società riminese. Dall’altro, della denuncia penale si sta occupando per l’appunto la polizia di Stato, con tutti gli accertamenti del caso che sono ora in capo alla Digos. A partire proprio dal filmato dell’accaduto: dalla diretta Facebook durante cui l’insulto razzista squarcia come un coltello la lineare sportività dell’incontro e apre al duro faccia a faccia tra la mamma ultrà ed alcuni esponenti della società riminese.