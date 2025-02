Insulti razzisti, Daspo alla mamma. Niente manifestazioni per due anni

di Francesco ZuppiroliNiente sconti per la mamma ultrà. La donna, finita nell’occhio del ciclone dopo aver urlato "scimmia" a una giocatrice di colore di 17 anni durante la partita di pallacanestro giovanile del 3 febbraio scorso tra Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena, ieri si è vista notificare dalla questura di Rimini il Daspo, con conseguente divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive in Italia, di qualsiasi sport e categoria, per i prossimi due anni. È questo il provvedimento adottato dal questore di Rimini, Olimpia Abbate, nei confronti della donna cesenate che ha urlato insulti razzisti dagli spalti verso una giovane cestista riminese. Il tutto ripreso in ogni suo istante nel corso di una diretta Facebook poi pubblicata sul profilo social della stessa signora (che ora non è più attivo).

Il Daspo arriva inoltre a seguito di un altro verdetto, quello della giustizia sportiva, che sempre ieri ha invece preso provvedimenti nei confronti della società per cui tifava la mamma ultrà. Nella sentenza del giudice sportivo regionale, Alessandra Scutari, è stata dunque disposta la "squalifica del campo di gioco (della Nuova Virtus Cesena, ndr) per 3 gare da disputarsi a porte chiuse, poiché una sostenitrice del proprio pubblico – si legge ancora nel provvedimento –, durante la gara, ha tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di una tesserata avversaria ben individuata, offesa con un termine inequivocabilmente razzista".

"Inequivocabilmente razzista". Lapidarie le parole messe nero su bianco dal giudice sportivo, che nello stesso provvedimento disciplinare non ha disposto alcuna sospensione o squalifica per la giocatrice vittima di quegli stessi insulti razzisti. "Deplorazione per comportamento non regolamentare espresso in modo plateale per aver lasciato il campo di gioco ed essersi diretta verso una sostenitrice della squadra avversaria senza ulteriori conseguenze (fatto che ne comportava l’espulsione), con riconoscimento dell’attenuante, trattandosi di reazione alla grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista, proferita nei suoi confronti dalla medesima sostenitrice", recita il verdetto senza disporre altro provvedimento nei confronti della 17enne di origini africane, che vive a Santarcangelo.

Ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. Sul tavolo pendono ancora due denunce presentate contro la mamma ultrà da parte della società sportiva Happy Basket Rimini. La prima in seno alla Procura federale, la quale ha già aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto che non ha però ancora portato ad una decisione in merito. C’è anche, però, la denuncia penale. Presentata sempre dalla società direttamente negli uffici della questura di Rimini, con gli accertamenti del caso che sono stati affidati nel frattempo alla Digos.

Dal canto suo, infine, la società cestistica cesenate, toccata dal solo provvedimento sportivo ha affermato: "Prendiamo atto della disposizione – così la vicepresidente Ivana Donadel – e continuiamo a rivendicare la nostra estraneità ai fatti. Dopo esserci fin da subito scusati con l’Happy Basket Rimini, ci siamo messi al lavoro per organizzare iniziative che servano a promuovere quanto più possibile i valori del rispetto e dell’inclusione". La Nuova Virtus dunque non farà ricorso.