Insulti razzisti durante la partita del Riccione calcio: “E dirigenti minacciati di morte”

La denuncia: insulti razzisti durante la partita del Riccione calcio

Rimini, 13 febbraio 2023 – "Andate a mangiarvi le banane". E poi "Nero di m... (l’espressione sarebbe stata più forte, ndr)". Insulti e cori razzisti, urlati dagli spalti dello stadio di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, da parte dei tifosi della squadra di casa e indirizzati ai giocatori di colore – al momento dei presunti insulti tre sul campo di gioco e uno in panchina – dello United Riccione, impegnato ieri pomeriggio per una regolare partita di calcio del campionato di Serie D.

Sarebbe questo l’ultimo episodio di razzismo che ha colpito il mondo del pallone, dopo la denuncia della società riccionese nel segnalare di aver sentito – come alcuni degli altri presenti – cori e insulti rivolti a Benjamin Mokulu, Mady Abonckelet, Emmanuel Besea e Artur, i quattro atleti di colore che sarebbero stati bersagliati a metà del secondo tempo da un gruppo di ultras lombardi allo stadio ’Chiesa’.

Una vera e propria bufera, esplosa nel mezzo di una partita già concitatissima durante la quale alcuni tifosi del Sant’Angelo avrebbero rincarato la dose rivolgendo insulti razzisti ai quattro calciatori. Un atteggiamento quello denunciato dalla società biancazzurra che non è però andato giù al presidente del Riccione, Pasquale Cassese, presente sulle tribune dello stadio di Sant’Angelo. Cassese infatti non ha lasciato correre, rispondendo per le rime al gruppo di ultras per le loro "frasi ignobili", commenta il numero uno dello United nel riportare la propria versione di quanto accaduto.

Da qui sarebbe nato l’acceso diverbio tra pubblico ed esponenti della società riccionese, sfociato in successive minacce di morte che sempre i tifosi lombardi avrebbero rivolto al presidente dello United stesso e al resto della dirigenza biancazzurra presente allo stadio. "’Ti tagliamo la gola’, mi hanno detto", accusa Cassese. E poi aggressività, tanto che "solo l’intervento dei carabinieri di servizio allo stadio ha permesso di evitare lo scontro e conseguenze ben peggiori quando i più facinorosi ci stavano avvicinando alla nostra zona della tribuna". I militari, nel mezzo della partita, hanno scortato fuori dall’impianto di Sant’Angelo Lodigiano, pare su richiesta, il presidente Cassese, la compagna e il resto della dirigenza presente, prima del termine della partita – non interrotta dal direttore di gara – poi finita 1-0 per i padroni di casa.

"È stato uno scempio. Questo non è calcio", il commento duro di Cassese denunciando i presunti insulti razzisti e le seguenti minacce di morte rivolte a lui. "Si tratta di ultras che non meritano di stare allo stadio e che si sono resi protagonisti di una condotta indecente, scrivendo una bruttissima pagina di sport". Un episodio per cui oltre alla condanna e i provvedimenti sportivi che sono in valutazione, vedrà nelle prossime ore anche "la denuncia per minacce", assicura il presidente Cassese, intenzionato a procedere "con ogni mezzo contro i responsabili".

In serata è arrivata anche la replica ufficiale dell’Asd Sant’Angelo, rigettando le accuse al mittente e affermando che "il pubblico dello stadio ’Chiesa’ non ha commesso in alcun modo atti intimidatori verso i dirigenti dello United Riccione e non è stata messa a repentaglio l’incolumità dei dirigenti stessi". Inoltre, il Sant’Angelo smentisce anche gli insulti razzisti: "Dalle tribune non si sono levati cori offensivi e di stampo razzista nei confronti dei calciatori del Riccione". Sono ora in corso accertamenti su quanto accaduto.