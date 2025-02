Insulti razzisti, Happy Basket Rimini: “Anche la mamma che ha insultato va protetta”

Rimini, 8 febbraio 2025 - "In questo momento c'è una persona che ha commesso un errore inqualificabile e che per questo sta pagando un prezzo molto alto e con lei la sua famiglia. Anche loro vanno protetti". A parlare è la Happy Basket Rimini, che interviene con un lungo comunicato sulla vicenda andata in scena lo scorso lunedì 3 febbraio. Una mamma-tifosa della Nuova Virtus Cesena ha rivolto insulti razzisti ad una giocatrice riminese nella sfida del campionato di pallacanestro femminile Under 19 tra le due squadre romagnole.

"Vi chiediamo di smetterla con i commenti violenti e cattivi - si legge ancora nel comunicato -: chi sbaglia paga, come è giusto che sia, ma su questo si esprimeranno esclusivamente gli organi competenti. Cercare di fare a pezzi la colpevole ci rende forse migliori di lei? Lo sport ci insegna a concedere una seconda possibilità e, quando ci sia pentimento, a cercare di riabilitare chi ha sbagliato: anche questa è inclusione".

Silenzio rispettoso e azioni concrete

Nel corso degli ultimi giorni, si legge in un altro passaggio, "Abbiamo preferito un rispettoso silenzio e ci siamo occupati di quello che era in nostro potere fare: proteggere una minore e la sua famiglia da questa 'tempesta imperfetta’ e denunciare in Questura. Questura che in effetti ci ha convocato dopo aver aperto autonomamente un fascicolo sul caso, la persona che si è resa responsabile di ingiurie e oltraggio a sfondo razziale nei confronti della nostra tesserata. A distanza di giorni il nostro principale interesse non è cambiato: tutelare la nostra atleta, fare quadrato e farle sentire che non è e non sarà mai sola".

Invito alla responsabilità collettiva

Adesso, viene evidenziato nel comunicato, "se vogliamo che questa vicenda non cada nel dimenticatoio nel giro di qualche giorno, abbiamo solo una strada: essere tutti più responsabili in campo, sugli spalti e, soprattutto, sui social". Quindi, sottolinea ancora la Happy Basket Rimini, "se da domani l'insulto, la volgarità ed ogni forma di eccesso, che nulla hanno a che vedere col tifo sano, resteranno ancora un'opzione possibile, allora l'indignazione di oggi sarà stata solo uno spreco di tempo".