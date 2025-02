Insulti razzisti in campo. L’Happy pensa alla mamma tifosa: "Basta odio, va protetta anche lei"

"Ora basta odio". L’Happy Basket rompe il silenzio dopo il caso degli insulti razzisti a una giocatrice. Lo fa dopo quasi una settimana. "Se abbiamo aspettato è perché il clamore mediatico che ha circondato questa vicenda faceva già abbastanza rumore, troppo" spiega la società riminese. Il pensiero va naturalmente prima alla 17enne che, nel corso della partita di lunedì sera contro la Nuova Virtus Cesena, si è sentita urlare "scimmia" dalla mamma di due avversarie. Ma va anche alla stessa donna, alla quale va concessa "una seconda possibilità".

In questi giorni la priorità dell’Happy Basket è stata la vicinanza alla giocatrice. "E a distanza di giorni – osserva la società – il nostro principale interesse non è cambiato: tutelare la nostra atleta, fare quadrato e farle sentire che non è e non sarà mai sola". Questo motiva la scelta di osservare un silenzio "rispettoso" nei giorni successivi all’episodio. "Ci siamo occupati di quello che era in nostro potere fare: proteggere una minore e la sua famiglia da questa ‘tempesta imperfetta’ e denunciare alla questura, che ci ha convocato dopo aver aperto autonomamente un fascicolo sul caso, la persona che si è resa responsabile di ingiurie e oltraggio a sfondo razziale nei confronti della nostra tesserata".

Proprio alla mamma tifosa, nei confronti della quale il questore di Rimini, Olimpia Abbate, ha emesso un Daspo vietandole di assistete a manifestazioni sportive per due anni, l’Happy Basket dedica un pensiero di conciliazione. "In questo momento c’è una persona che ha commesso un errore inqualificabile e che per questo sta pagando un prezzo molto alto e con lei la sua famiglia. Anche loro vanno protetti. Chiediamo di smetterla con i commenti violenti e cattivi (la donna ha dovuto rimuovere i propri profili social a causa dei commenti ricevuti, ndr): chi sbaglia paga, come è giusto che sia, ma su questo si esprimeranno esclusivamente gli organi competenti. Cercare di fare a pezzi la colpevole ci rende forse migliori di lei?". Lo sport insegna a "concedere una seconda possibilità e, quando ci sia pentimento, a cercare di riabilitare chi ha sbagliato". Proprio quello che intende fare l’Happy perché "anche questa è inclusione".

La 17enne non è stata squalificata dal giudice sportivo Alessandra Scutari, mentre nei confronti della Nuova Virtus Cesena – che ha subito preso le distanze dell’episodio – è stata disposta la squalifica del campo di gioco per tre giornate. "Ma questo aspetto – sostiente il club guidato dal presidente Giampaolo Piomboni – ci pare di scarsa rilevanza. Da oggi, se vogliamo che questa vicenda non cada nel dimenticatoio nel giro di qualche giorno, abbiamo solo una strada: essere tutti più responsabili in campo, sugli spalti e, soprattutto, sui social".

Una questione educativa. "Quello che vogliamo insegnare è il rispetto dei valori universali che lo sport riesce a veicolare come nessun altro strumento educativo. Se da domani l’insulto, la volgarità ed ogni forma di eccesso, che nulla hanno a che vedere col tifo sano, resteranno ancora un’opzione possibile, allora l’indignazione di oggi sarà stata solo uno spreco di tempo". E alla fine resta un insegnamento. "Vivere lo sport come gioco di squadra deve essere il nostro impegno quotidiano".