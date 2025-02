Insulti razzisti, lei non si piega: è già in campo

Ha voltato pagina. Subito. Il giorno dopo il fattaccio lei era già in campo. Ha reagito così la 17enne giocatrice della Happy Basket Rimini vittima di insulti razzisti durante la partita contro la Nuova Virtus Cesena. La mamma di due giocatrici avversarie le ha urlato "scimmia" riprendendo tutto col telefono e pubblicando sui social un video poi diventato virale (nonostante i tentativi di rimuoverlo). La giovane, dopo gli insulti, si è diretta verso la tribuna e ha cercato la donna che le aveva urlato contro, venendo espulsa dall’arbitro. Visibilmente scossa nell’immediato, non si è persa d’animo. Ed è tornata a fare quel che le piace di più: giocare a pallacanestro. Martedì la 17enne era di nuovo in campo per un’altra partita della stessa categoria, contro Castel San Pietro: la sua Happy Rimini ha vinto 63-44 e lei ha messo a segno 5 punti.

Vicinanza le è stata manifestata anche dalla federazione italiana pallacanestro. Che ha invitato la ragazza e la sua famiglia ad assistere alla partita tra Italia e Germania in programma ieri a Faenza e valida per le qualificazioni per l’europeo di basket femminile. Domenica, intanto, Happy Rimini e Nuova Virtus Cesena saranno di nuovo di fronte. Ma stavolta a sfidarsi – a Cesena – saranno le due squadre che militano nel campionato di serie B femminile (le squadre ‘maggiori’, per intenderci). Per l’occasione, la Nuova Virtus – che ha subito preso le distanze dall’episodio di lunedì scorso – ha pensato a un’iniziativa condivisa proprio con la società riminese: le atlete di entrambe le squadre entreranno in campo con una maglia speciale con la scritta ’No al razzismo’. Intanto la Questura di Rimini sta valutando la possibilità di emanare un Daspo nei confronti della mamma tifosa: sono in corso accertamenti e una decisione sarà presa nei prossimi giorni. Così come una decisione dovrà prenderla il giudice sportivo, che potrebbe squalificare la 17enne in seguito all’espulsione.

Giuseppe Catapano