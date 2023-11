Insulti sul manifesto funebre di Oronzo Zilli

Insulti sul manifesto per il 12esimo anniversario della scomparsa di Oronzo Zilli, venuto a mancare il 14 novembre del 2011 a Rimini. L’atto vandalico è stato commesso nella serata di sabato sulla plancia posizionata in via Sigismondo. Ieri mattina, attorno alle 7.30, il manifesto deturpato dalla scritta ingiuriosa era già stato prontamente rimpiazzato. Commercialista, vice presidente del Consiglio comunale, Oronzo Zilli è stato a lungo uno dei grandi protagonisti della vita politica riminese.

Il figlio di Oronzo, Filippo Zilli, non nasconde il "grande rammarico mio e di tutta la mia famiglia Zilli per questo brutto episodio. Parlo come figlio, prima ancora che come politico. A distanza di dodici anni dalla sua scomparsa, il ricordo di mio padre è ancora presente e molto radicato in moltissimi riminesi e in queste ore non sono mancate le manifestazioni di affetto, solidarietà e vicinanza".

"Mio padre – prosege addolorato l’esponente riminese di Fratelli d’Italia, che di recente si è dimesso dall’incarico di consigliere comunale ma che resta uno dei principali esponenti del partito di Giorgia Meloni in provincia – ha lasciato un’eredità importante. Mi riferisco al campo professionale, come in quello politico ma anche nella società civile della nostra città. E’ stato un vero galantuomo e come tale viene ricordato da tutti, anche da chi fu suo avversario politico – spiega ancora il figlio –. Dispiace davvero per questo gesto che con ogni probabilità è stato commesso da qualcuno che nemmeno conosceva mio padre e che forse voleva colpire, in maniera indiretta, la mia figura".

"Di certo non basterà una scritta a rovinare una commemorazione così sentita ancora oggi a distanza di parecchi anni", conclude Filippo Zilli.