Intanto i genovesi gli regalano un’auto

Si celebrerà il 22 gennaio in Duomo la messa di insediamento del nuovo vescovo, monsignor Nicolò Anselmi. Che intanto venerdì ha salutato i fedeli di Genova, dove è nato e cresciuto. "Grazie per tutto il bene che mi volete – ha detto nella messa celebrata a Genova – Ho sentito un fiume di amore che mi ha travolto". Con la promessa di tornare spesso, "senza dar fastidio", perché "Rimini è lontana, ma non lontanissima". A monsignor Anselmi l’arcidiocesi di Genova regalerà una macchina. A lui, che è "una scooterista impenitente", l’auto farà comodo anche per tornare di tanto in tanto a Genova. Alla messa in Duomo a Rimini parteciperanno 200 fedeli da Genova. Di più non ce ne stavano. "Ma sarà solo l’inizio – assicura monsignor Anselmi – Sono sicuro che tanti genovesi verranno a trovarmi a Rimini, anche nei prossimi mesi". Genova resta nel suo cuore, "ma vado a Rimini piuttosto sereno".