Integrazione a tavola con la cena dei migranti e le note di Tonino3000

L’integrazione? A Santarcangelo si fa (anche a tavola). Stasera secondo evento del ciclo D(i)ritti a tavola, organizzato da diverse cooperative sociali e col patrocinio del Comune. La festa si terrà al centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Santarcangelo, in via Morigi. Si parte alle 19.30 con la cena: a tavola i piatti cucinati dai migranti accolti dal Sai ValmarecchiaI, che spiegheranno le ricette e il legame con le tradizioni familiari. Dalle 21.30 poi largo alla musica dal vivo: si ballerà con il concerto del cantante Tonino 3000, il fondatore del collettivo Falafel Fazz Familia. Una serata di musica e buon cibo, "per fare davvero integrazione", dicono gli organizzatori.