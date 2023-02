Intellettuali, docenti e professionisti scendono in campo per la Schlein

Al voto, al voto. Manca una settimana alle primarie del Pd, per eleggere il nuovo segretario nazionale del partito. La sfida sarà tra Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, e la parlamentare Elly Schlein. Nella prima fase del congresso, a Rimini la Schlein ha strappato il risultato migliore di tutta la regione ottenendo il 41% delle preferenze. E ora, in vista delle primarie del 26 febbraio, il comitato riminese per la Schlein lancia il manifesto collettivo Il futuro parte da noi, già sottoscritto da numerosi personaggi della cultura e del mondo della scuola, e anche da professionisti, impiegati, educatori, membri di associazioni. Tra i tanti (già una novantina) che hanno già aderito all’iniziativa e hanno firmato il manifesto, spiccano i nomi di Stefano Pivato, ex assessore alla cultura e rettore dell’università di Urbino, dello scrittore ed studioso di cinema Gianfranco Miro Gori, di artisti come Vittorio D’Augusta (insignito con il Sigismondo d’oro) e Roberto Paci Dalò, di volti noti della politica tra cui l’ex l’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Chicchi.

I firmatari sono "espressione di quella crescita di partecipazione e sostegno, nella società civile riminese, alla candidatura di Elly Schlein a nuovo segretario Pd – spiega il comitato in una nota – Storie diverse, dai vecchi militanti disaffezionati e ora tornati ad appassionarsi, ai giovani che si affacciano per la prima volta alla politica". L’appello è votare la Schlein "per un partito a sinistra, credibile e popolare, che metta al centro il lavoro, la sua qualità e i suoi diritti, che lotti contro la precarietà".

