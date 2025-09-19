Intelligenza artificiale e smart city: la polizia locale fa un salto nel futuro

Riccione ha spalancato le porte alla 44ª edizione delle ‘Giornate della Polizia locale’, firmate Gruppo Maggioli. L’evento, cominciato ieri al Palazzo dei Congressi, è stato inaugurato dalla sindaca Daniela Angelini, che ha portato il saluto della città: "La Polizia locale è il cuore pulsante della nostra comunità". Già dalle prime ore l’evento si è confermato come un terreno fertile per l’innovazione. Nei corridoi pieni di stand si è fatto notare il Dsr-Plus Reader, un dispositivo innovativo che segna un passo avanti nei test antidroga. "Si tratta di uno strumento capace di rilevare le tracce di sostanze stupefacenti presenti nel sudore delle mani, derivate dai fluidi corporei" spiega Giovanni Carducci di Ivy Diagnostics. "Il poliziotto ferma un sospettato e gli chiede di appoggiare le mani sulla cartuccia, che viene poi inserita nello strumento per ottenere il risultato. In caso positivo, si procede con ulteriori accertamenti. È l’unico test che si effettua in modo rapido e discreto, senza contatto con la bocca e senza sottoporre a un’attesa imbarazzante. L’articolo 187 del Codice della strada prevede ancora il test con la saliva, ma l’implementazione del nuovo sistema è imminente".

Anche Axon, colosso quotato al Nasdaq, ha presentato le proprie tecnologie. "Fusus è una piattaforma di intelligence in tempo reale che può controllare in modo automatizzato tutte le telecamere sul territorio, comprese quelle appartenenti a reti obsolete o non integrate nel sistema cittadino" spiega Luca Mascelloni, country manager. "Se, ad esempio, si vuole rintracciare un’automobile specifica, la piattaforma individua tutte le telecamere che l’hanno ripresa. Fusus si integra anche con sistemi di allarme: se scatta un sensore di allagamento, le telecamere che riprendono l’evento vengono segnalate all’operatore, permettendo l’intervento immediato di ambulanze, protezione civile e altre unità". Tra le tecnologie in esposizione figura anche il nuovo autovelox Safe Drive dell’azienda Sodi Scientifica, dotato di algoritmi di intelligenza artificiale e tecnologie di imaging avanzato. Il dispositivo rileva non solo il mancato utilizzo del vivavoce durante le chiamate, ma anche l’uso manuale di applicazioni di messaggistica, e-mail o social network, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni alla guida e consentire la contestazione immediata delle infrazioni. Ieri oltre duemila presenze, ora attesa per le novità di oggi e domani.

Riccardo Bianchini