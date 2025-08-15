"Intelligenza artificiale, San Marino può diventare il Paese pioniere"

San Marino ha una grande opportunità davanti a sé: diventare un Paese pioniere nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. È un vecchio cavallo di battaglia di Domani Motus Liberi. "Lo sosteniamo da tempo – dicono dal partito di minoranza – e torniamo a dirlo in un momento in cui il dibattito sull’Ia è acceso in tutto il mondo. La nostra Repubblica grazie alle sue caratteristiche uniche avrebbe la possibilità di anticipare i tempi, posizionandosi come un punto di riferimento internazionale per l’innovazione tecnologica". Come? "Con l’intelligenza artificiale – dicono – possiamo modernizzare il nostro sistema economico, migliorare la sanità, semplificare la pubblica amministrazione e ottimizzare il mercato del lavoro. Può portare vantaggi concreti negli ambiti più variegati: dalla gestione digitale delle assunzioni alla pianificazione in agricoltura, dall’analisi statistica di dati e consumi all’elaborazione di piani e strategie aziendali, dall’ottimizzazione delle risorse ospedaliere alla diagnosi precoce, solo per citarne una piccola parte. È una tecnologia che sta già cambiando il mondo e San Marino deve prepararsi a utilizzarla nella maniera più virtuosa. Nel nostro programma, abbiamo sempre sottolineato la necessità di un approccio innovativo per rispondere alle sfide della contemporaneità. Il nostro obiettivo non è solo quello di essere al passo con i tempi, ma anche quello di governare il progresso, tutelando la dignità del lavoro e migliorando la vita quotidiana dei nostri cittadini".

Domani Motus Liberi detta anche le ’regole’ di utilizzo dell’intelligenza artificiale. "Proproniamo un quadro normativo sammarinese sull’Ia, che garantisca trasparenza, tutela dei diritti dei lavoratori e controllo umano sulle decisioni automatizzate", dicono. Ma anche "progetti pilota nei servizi pubblici: dallo sportello virtuale intelligente alla telemedicina, per ridurre tempi e burocrazia. Collaborazioni con università e startup per fare di San Marino un centro di ricerca e certificazione di tecnologie innovative. Quello segnato dall’intelligenza artificiale non è più un futuro lontano, ma una realtà presente che San Marino deve affrontare con coraggio e consapevolezza. In questi anni abbiamo sostenuto la digitalizzazione come passo necessario per il nostro futuro".

Ora, dicono, "occorre fare un ulteriore salto in avanti: se regolamentata in modo adeguato, l’intelligenza artificiale è una risorsa che può generare crescita economica, attrarre investimenti e rendere San Marino un modello di innovazione e sostenibilità".