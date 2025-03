L’intercettazione decisiva, Manuela al fratello Loris: “Pierina l’ho trovata io”

Rimini, 22 marzo 2025 – Manuela Bianchi e il fratello Loris sono nella sala d’attesa della questura di Rimini. È il 4 ottobre del 2023, non sono trascorse nemmeno dodici ore da quando il corpo di Pierina Paganelli è stato ritrovato nel garage di via del Ciclamino. I due Bianchi non sanno di essere intercettati. “Non avevo capito che l’avevi trovata te” ammette Loris, rivolgendosi alla sorella. Poi i due si abbracciano, facendosi forza l’uno con l’altra. “Alla polizia non dire niente”, sussurra con un filo di voce Manuela. “Non l’ha trovata...” aggiunge, indicando in alto con il dito e riferendosi a qualcuno (forse all’ex amante Louis Dassilva, unico indagato per il delitto, in carcere da luglio?) “L’ho trovata io. L’ho trovata lì. È sempre stata lì” aggiunge Bianchi, prima di concludere: “Ma appena arr... Cioè arrivata da poco, che senso ha?”.

Manuela Bianchi con il fratello Loris: sono due figure chiave del giallo

È questo il contenuto di uno delle decine di migliaia di file audio che compongono il puzzle di un delitto per il momento ancora senza soluzione. Una traccia sonora che, insieme a tante, in queste ultime settimane è al centro di un meticoloso lavoro di ’ripulitura’ da parte degli investigatori della squadra mobile di Rimini, intenzionata a rimuovere i rumori di sottofondo e cristalizzare in maniera netta il suono delle parole pronunciate. Il filmato che accompagna la registrazione è stato mostrato per la prima volta l’altro ieri sulla Rai, a La Vita in diretta. Anche i tecnici televisivi, come la polizia, hanno compiuto un lavoro di ’ripulitura’ del file, proponendo una nuova trascrizione del dialogo tra i fratelli Bianchi.

Due gli scenari che sembrano delinearsi di fronte agli investigatori. Da un lato Manuela starebbe ammettendo di essere stata effettivamente lei, quella mattina, ad imbattersi per prima nel corpo senza vita della suocera Pierina. E se così fosse l’audio confuterebbe quanto sostenuto dalla stessa Manuela nell’interrogatorio del 4 marzo scorso, durante il quale la donna ha confidato al pm Paci di aver incontrato invece Louis Dassilva nel garage quella mattina e che quest’ultimo le avrebbe detto che c’era un corpo di donna disteso per terra dietro la porta tagliafuoco, di rimanere in silenzio e salire di sopra a chiamare un vicino di casa. Oppure – e questa è l’ipotesi degli inquirenti – Manuela potrebbe aver voluto imbeccare il fratello, suggerendogli cosa dire alla polizia, il tutto con il preciso scopo di coprire l’amante Dassilva: ricostruzione che in questo caso si sposerebbe con quanto emerso nell’ultimo interrogatorio e che confermerebbe la presenza del 35enne senegalese nel garage di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre, contrariamente a quanto da lui sostenuto. Il tutto in attesa dell’incidente probatorio di martedì prossimo, quando la Bianchi (difesa dall’avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan) sarà chiamata a riconfermare le proprie ultime dichiarazioni davanti al gip per cristallizzare la ricostruzione.