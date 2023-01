International school of Rimini, il Tar sospende lo stop all’attività

ingresso scuola

Rimini, 17 gen (2023) - Il Tar dell'Emilia-Romagna sospende la decisione dell'Ufficio scolastico

regionale di dichiarare la International school of Rimini scuola non straniera in Italia e non operante nell'ambito del Sistema nazionale di istruzione.

E fissa l'udienza il 12 luglio per la decisione nel merito. Accolto il ricorso presentato dalla International school of Rimini, dato che nella sostanza "non sussistono le condizioni" per annullare il provvedimento del 15 novembre 2018 dell'Ufficio scolastico regionale con cui è stata accolta la domanda di autorizzazione per l'inizio dell'attività della International school of Rimini.