International Talent. Arrivano gli Awards

Si alza il sipario a Cattolica per la nuova edizione dell’International Talent Award che avrà luogo dal 22 al 25 febbraio presso il Teatro della Regina. Un appuntamento molto significativo per l’inverno di Cattolica visto il successo delle precedenti edizioni. La città accoglierà, infatti, giovani ballerine e ballerini provenienti da tutto il mondo con al seguito insegnanti e familiari. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di più di 350 studenti che hanno riempito gli hotel convenzionati e le vie del centro. "La nostra città – commenta l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini – si sta preparando ad ospitare al meglio questo evento che offre importanti opportunità a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con autorevoli Accademie di Ballo di livello mondiale". Ed anche per questo motivo l’ amministrazione comunale ha scelto di prolungare fino a febbraio nelle vie del centro fino all’ingresso del Teatro della Regina l’accensione delle luminarie: per offrire ai suoi ospiti un ambiente accogliente e di festa. Un’occasione dunque di festa, turismo e cultura per una città che da anni ha anche nel suo teatro un fiore all’occhiello di livello nazionale.

l.p.