International Talent Award, ballerini e pubblico in aumento del 25% rispetto all’anno scorso

Cattolica, sempre più Regina della danza classica e contemporanea. L’edizione 2025 dell’International Talent Award (Ita), conclusa con lo straordinario Gala della danza "Diamonds in motion" di domenica sera ha portato in città il 25 per cento in più tra ballerini e pubblico rispetto al 2024. Oltre 1200 persone, provenienti da tutti i 5 continenti, hanno popolato Cattolica e occupato diversi alberghi che hanno accolto danzatori, insegnanti, maestri e famiglie. Quest’anno, ai vari paesi già presenti, si sono aggiunti il Portogallo, Malta, Stati Uniti (in particolare da Miami) e una grande affluenza da Colombia e Brasile. Dunque è stata molto significativa anche la visibilità per Cattolica.

"Siamo stati orgogliosi di ospitare anche quest’anno un evento straordinario come l’International Talent Award – commenta l’assessore alla cultura Federico Vaccarini – Cattolica si conferma un centro mondiale per la danza, il nome della città è stato divulgato in tutti i continenti tramite questa manifestazione. Abbiamo dimostrato ancora una volta di poter ospitare grandi manifestazioni internazionali, con la città popolata di ballerini e ballerine". Soddisfatti gli operatori: "Quest’anno ha aperto appositamente per l’evento anche un albergo in più rispetto al 2024 _ interviene Daniela Belletrutti, titolare dell’Agenzia Daniela Viaggi brand "Viaggiar Danzando", responsabile dell’organizzazione tecnica turistica e dell’accoglienza dell’evento _ e tutti i nostri hotel partners hanno registrato il sold out".

lu.pi.