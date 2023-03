Interpellanze negate, la minoranza lascia l’aula "Basta col bavaglio, faremo un esposto al prefetto"

Ennesimo scontro in consiglio. Con la minoranza che dopo la discussione sull’ospedale abbandona polemicamente l’aula. "E ora – avverte Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune – presenteremo un esposto al prefetto e informeremo il ministero degli Interni, visto che ci hanno impedito di parlare ancora una volta". A causare lo scontro l’altra sera, nel consiglio comunale di Santarcangelo, le interpellanze che Samorani e Jenny Dolci di Bene in comune volevano presentare e discutere. La prima (di Samorani) interrogava la sindaca Alice Parma sulle intenzioni di trascrivere all’anagrafe i figli di coppie gay. L’altra (di Dolci) era sempre rivolta alla Parma, per chiedere di prendere le distanze dall’assessore - e segretario provinciale del Pd - Filippo Sacchetti sul caso delle benedizioni di Pasqua negate a scuola a Maiolo e Pennabilli. "Inevitabile lasciare l’aula, dopo ci è stato rifiutato di presentarle – attacca Samorani – Ci sentiamo ancora una volta in gabbia. Ma il loro bavaglio non ci fermerà: presenteremo un esposto al prefetto". In aula la presidente Cristina Fabbri ha spiegato i motivi del diniego (compresi i tempi di presentazione) invitando i consiglieri a riproporre gli argomenti con ordini del giorno: Samorani e gli altri se ne sono andati. Il giorno dopo il Pd e il resto della maggioranza attaccano: "Ma quale censura, dopo 4 anni Samorani e gli altri dovrebbero aver imparato il regolamento". Invece "Samorani ha fatto il suo spot per l’ospedale poi ha guidato l’ennesimo show" e "dopo il consiglio c’è stato il solito vittimismo".

Sul tema delle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali interviene anche Walter Vicario di Forza Italia: "La registrazione va contro la legge, come la recente sentenza della Cassazione ha ribadito. La Parma (che ha detto registrato i figli di due coppie) ne ha riparlato ora visto il dibattito nazionale. Ma la potestà legislativa non spetta ai Comuni, invece spetta al sindaco far rispettare la legge".