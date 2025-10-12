Identità a tavola

CronacaInterpellanze sugli allagamenti. Dubbi sull’efficacia delle condotte
12 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Interpellanze sugli allagamenti. Dubbi sull’efficacia delle condotte

Obiettivo Comune attacca sul mancato utilizzo della fossa della ’Pasquazza’

Gianni Giovanardi

Gianni Giovanardi

"Gran parte del paese è finita sott’acqua, con danni gravi a famiglie e imprese. È evidente che qualcosa non ha funzionato". Così il gruppo di opposizione Obiettivo comune è intervenuto nell’ultimo consiglio comunale presentando due interpellanze sugli allagamenti del 24 agosto che hanno messo in ginocchio Bellaria Igea Marina e l’intera Riviera. "Abbiamo chiesto chiarimenti – spiegano i consiglieri – sulle due aree più colpite: la zona porto, servita dal sistema di pompe di Largo Montello, e via Merano, dove la condotta della fossa della ‘Pasquazza’ non è stata aperta durante l’emergenza. Da un lato va verificata la reale efficacia del pompaggio, dall’altro capire le motivazioni di quella scelta".

Giovanardi chiede di superare la logica dell’emergenza: "Non possiamo affrontare ogni alluvione come se fosse la prima. Serve una programmazione costante, investimenti mirati e interventi strutturali, non soluzioni tampone". Il sindaco, nella sua risposta, ha citato il report Hera sulla pioggia eccezionale e ha annunciato verifiche e progetti futuri, tra cui vasche di laminazione e l’adeguamento dello scarico a mare. "Seguiamo con attenzione – conclude Obiettivo comune – il passaggio dalle parole ai fatti. È dovere dell’amministrazione presidiare il territorio e garantire sicurezza, prima che la prossima pioggia riporti la città in emergenza".

a.d.t.

