Interpellanze sugli allagamenti. Dubbi sull’efficacia delle condotte

"Gran parte del paese è finita sott’acqua, con danni gravi a famiglie e imprese. È evidente che qualcosa non ha funzionato". Così il gruppo di opposizione Obiettivo comune è intervenuto nell’ultimo consiglio comunale presentando due interpellanze sugli allagamenti del 24 agosto che hanno messo in ginocchio Bellaria Igea Marina e l’intera Riviera. "Abbiamo chiesto chiarimenti – spiegano i consiglieri – sulle due aree più colpite: la zona porto, servita dal sistema di pompe di Largo Montello, e via Merano, dove la condotta della fossa della ‘Pasquazza’ non è stata aperta durante l’emergenza. Da un lato va verificata la reale efficacia del pompaggio, dall’altro capire le motivazioni di quella scelta".

Giovanardi chiede di superare la logica dell’emergenza: "Non possiamo affrontare ogni alluvione come se fosse la prima. Serve una programmazione costante, investimenti mirati e interventi strutturali, non soluzioni tampone". Il sindaco, nella sua risposta, ha citato il report Hera sulla pioggia eccezionale e ha annunciato verifiche e progetti futuri, tra cui vasche di laminazione e l’adeguamento dello scarico a mare. "Seguiamo con attenzione – conclude Obiettivo comune – il passaggio dalle parole ai fatti. È dovere dell’amministrazione presidiare il territorio e garantire sicurezza, prima che la prossima pioggia riporti la città in emergenza".

a.d.t.