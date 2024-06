Interrogatorio di Louis per la verità sulla morte di Pierina: in procura a Rimini l’unico indagato

Rimini, 25 giugno 2024 – In questo momento si trova al terzo piano del palazzo di giustizia di Rimini, dove incontrerà il pubblico ministero Daniele Paci. Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è arrivato alle 10 di questa mattina in tribunale a Rimini, blindatissimo per l'occasione.

Louis Dassilva è entrato questa mattina in tribunale per essere ascoltato dagli inquirenti: è l'unico indagato per la morte di Pierina Paganelli

Il 34enne era accompagnato dal suo avvocato Riario Fabbri. E' rimasto in silenzio, non rispondendo alle domande dei tantissimi cronisti che lo hanno seguito fino all'ingresso del tribunale.

E avvalersi o non avvalersi, della facoltà di non rispondere sarà stato il dilemma del pool di Dassilva, fino all’ultimo, prima di virare verso la strategia difensiva da applicare di fronte alle accuse che il pm Paci è pronto a rilanciare su Dassilva, ritenuto essere l’assassino di Pierina. Secondo l’accusa sarebbe lui infatti l’uomo che la sera del 3 ottobre scorso nel seminterrato di via del Ciclamino 31 ha ucciso con 29 coltellate Pierina. E, sempre secondo l’accusa, lo avrebbe fatto con un coltellaccio da cucina, con una lama di almeno quindici centimetri, per cui oltre all’omicidio volontario Dassilva deve rispondere anche del porto di armi fuori dalla propria abitazione.